إيران تكشف عن صواريخ يمكن أن يصل مداها إلى 100 كم

أعلن قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني، تصنيع بلاده صواريخ (جو-جو) مداها حاليا يتخطى 8 كيلومترات، لافتا إلى أن المدى سيصل في المستقبل إلى 100 كيلومتر.

وأشار العميد طيار، قرباني، إلى أن طيران الجيش حقق منجزات ممتازة في المجال الدفاعي والأمني: "لقد تمكنا من إيصال مدى صواريخ "أطلق وإنسى" (Fire&Forget) إلى 8.5 كم وسيصل مداها في المستقبل إلى 20 كم و100 كم أيضا".

وأوضح قرباني أن طيران الجيش نفذ أكبر مناورة ليلية في الظلام الدامس لفترة 6 ساعات، وأنه تم خلال هذه المناورة تنفيذ اجراءات قتالية فضلا عن إخلاء الجرحى.

وأضاف قرباني: "الجيش الإيراني صنع حتى اليوم 435 نوعا من القطع التسليحية في 6000 مشروع عسكري في القوات الجوية، ونحن ندعم اشقائنا في الجيش والحرس الثوري وقوات حرس الحدود".

هذا وعبر مسؤولون أمنيون أمريكيون عن قلق الولايات المتحدة الشديد من تطوير إيران لمنظومتها الصاروخية، معتبرين إن تطوير هذه الأنواع من الصواريخ يشكل تهديدا لهم بشكل مباشر.

وكانت واشنطن قد أكدت، في وقت سابق، أنها لن تسمح لإيران بعقد صفقات أسلحة حتى بعد انتهاء الحظر المفروض من الأمم المتحدة، وحثت مجلس الأمن الدولي الدولي على تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل، بموجب القرار الأممي 2231.

فيما أبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداد بلاده للرد بشكل "حاسم وساحق" على الولايات المتحدة في حال تم تمديد العقوبات التسليحية على إيران.

هذا واعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن تمديد حظر التسلح المفروض من الأمم المتحدة على بلاده لن يؤثر على قدرات طهران الدفاعية العسكرية، مؤكدا أن الحظر أتاح لطهران تطوير قدراتها داخليا.

المصدر: وكالات، فارس