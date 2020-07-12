مقتل شرطيين بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

لقي شرطيان مصرعهما خلال عملية إطلاق نار في مدينة مكالين الأمريكية في تكساس، أثناء مطاردة مشتبه فيه، وفقا لما ذكرته قناة "ABC" التلفزيونية.

وقال اللفتنانت كريستوفر أوليفاريز، المتحدث باسم إدارة تكساس للسلامة العامة: إن ضابطي الشرطة قتلا بالرصاص في الجانب الجنوبي من المدينة ونُقِلا إلى مستشفى في المنطقة.

وأوضحت المصادر الأمنية أن المشتبه فيه يدعى، أودون إغناسيو كاماريلو، ويبلغ من العمر 23 سنة، موضحة أنه فتح النار عندما حاول الضابطان إلقاء القبض عليه.

وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه انتحر بعد قتل الشرطيين، وأن له سجلا إجراميا لدى الجهات الأمنية، وكان قد جرى اعتقاله في الماضي.

Prayers to the @CityofMcAllen Texas PD today. 2 Officers shot and killed in what appears to be an ambush shooting. To the family, friends and the department, we are thinking of you. #heroes#defendpolice#backtheblue#livepd#LivePDNationhttps://t.co/1b6GpNkIdC — Pj_Thomas (@LEO_Warrior_TBL) July 12, 2020

Two police officers in McAllen, Texas, were killed while answering a domestic disturbance call https://t.co/XRU11Xfhra — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 12, 2020

المصدر: وكالات