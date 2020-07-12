كورونا يستشري في ولاية أسترالية بشكل مفاجئ!

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية 273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، اليوم الأحد، وذلك في زيادة مستمرة منذ سبعة أيام، وسط جهود لاحتواء بؤر عدوى جديدة.

وفرضت الولاية إجراءات العزل العام لمدة ستة أسابيع في عاصمتها ملبورن، يوم الخميس، بعد ارتفاع عدد الإصابات.

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وقال دانيال أندروز، رئيس حكومة فيكتوريا المحلية في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "هذا وقت خطير.. ببساطة ليس لدينا خيار سوى الإقرار بالواقع الذي نواجهه وأن نقوم بما ينبغي، وهو اتباع تلك القواعد والخروج عند الضرورة فقط".

وتأتي إصابات اليوم الأحد، بالولاية التي يقطنها ربع سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، بعد تسجيل هناك رقم قياسي بلغ 288 إصابة يوم الجمعة.

المصدر: رويترز