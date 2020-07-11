نائب وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون للنقاش مع كوريا الشمالية

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي والممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفن بيغون، استعداد الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية.

وجاء تصريح ستيفن بيغون أثناء لقائه مع مسؤولين يابانيين في طوكيو، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

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وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، يوم الجمعة، يتعلق بأنشطة بيغون خلال زيارته التي تستمر يومين لليابان، علما أنه زار كوريا الجنوبية لمدة 3 أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل توجهه إلى اليابان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بيغون التقى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، ووزير الدفاع تارو كونو، ونائب وزير الخارجية تاكيو أكيبا.

وخلال تلك الاجتماعات، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي استعداد واشنطن لإجراء حوار مع كوريا الشمالية.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية حول زيارة بيغون لكوريا الجنوبية، فقد أعرب الدبلوماسي الأمريكي عن موقف مماثل في سيئول فيما يتعلق بالحوار مع بيونغ يانغ، وأيضا نقل الدعم الأمريكي للتعاون بين الكوريتين.

المصدر: وكالات