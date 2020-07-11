إريتريا: اتفاق السلام مع إثيوبيا لم يحقق توقعاتنا

قالت وزارة الإعلام الإريترية، يوم السبت، إن الاتفاق الذي منح رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد جائزة نوبل للسلام في عام 2019 لم يحقق توقعات إريتريا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

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وأضافت الوزارة: "بعد عامين من التوقيع على اتفاق السلام، ما زالت القوات الإثيوبية موجودة في أراضينا ذات السيادة".

وتابعت: "لم يتم استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية إلى المدى أو النطاق المطلوب".

ولم ترد متحدثة باسم آبي على الفور على رسالة نصية تطالب بالتعليق.

وأنهى اتفاق بين إثيوبيا وإريتريا جمودا عقب حرب حدودية استمرت في الفترة من عام 1998 حتى 2000. قتل فيها 100 ألف شخص.

وفي أعقاب اتفاق السلام، رفعت الأمم المتحدة عقوبات كانت مفروضة منذ عقود على إريتريا.

المصدر: "بلومبرغ"