رصد 41 إصابة جديدة بكورونا في اليونان خلال الـ24 ساعة الأخيرة

قالت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان، إنه تم خلال اليوم الأخير تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 11 حالة لدى أشخاص قادمين إلى البلاد.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين، منذ بداية الوباء في اليونان، إلى 3772 شخصا.

وفي اليوم السابق، تم تسجيل عدد قياسي من الحالات اليومية المكتشفة من الإصابات بمرض كوفيد-19، خلال الأشهر الأخيرة بلغ 60 حالة، منها 40 حالة على المعابر الحدودية.

ومنذ فتح الحدود في 1 يوليو، ازداد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، القادمة من الخارج إلى اليونان.

وأضافت المنظمة، أنه لم يتم خلال الـ24 ساعة الماضية، رصد أية وفيات بسبب المرض، ليبقى إجمالي عدد الوفيات نتيجة كوفيد-19 في اليونان، مستقرا عند 193 حالة وفاة.

المصدر: تاس