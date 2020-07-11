ارتفاع اجمالي عدد المصابين بكورونا في طاجيكستان إلى 6.5 ألف

قال مصدر في وزارة الصحة في طاجيكستان، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 49 إصابة جديد بكوفيد-19، ليصل عدد المصابين بالمرض في الجمهورية إلى 6506 أشخاص.

وأضاف ممثل الوزارة، في حديث له اليوم السبت: "في طاجيكستان، ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من مرض COVID-19 بمقدار 49 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل إلى 6506، ولم يتم خلال اليوم الماضي، تسجيل أية وفاة بسبب المرض".

وبشكل إجمالي، تسبب المرض بوفاة 55 شخصا حتى الآن، وشفي منه 5176 شخصا أي 79.5% من العدد الإجمالي للمصابين. وتم تخريج 61 مريضا من المستشفيات، خلال اليوم الماضي بعد شفائهم.

المصدر: تاس