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أعضاء البرلمان الأوروبي يجمعون التوقيعات لإبقاء آيا صوفيا متحفا

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أعضاء البرلمان الأوروبي يجمعون التوقيعات لإبقاء آيا صوفيا متحفا
Reuters
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يجمع أعضاء في البرلمان الأوروبي التواقيع لتوجيهها إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وللمدير العام لليونسكو، لإنقاذ معلم آيا صوفيا كموقع للتراث العالمي.

وتجري عملية جمع التوقيعات في البرلمان الأوروبي، بمبادرة من حزب " الديمقراطية الجديدة" اليوناني الحاكم.

وقال موقع Capital.gr، إن الرسالة، ستحظى على الأغلب، بتوقيعات جميع أعضاء البرلمان الأوروبي من جميع البلدان والكتل السياسية، باستثناء اليمين المتطرف.

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وجاء في الرسالة، أن "الحكومة التركية تستغل آيا صوفيا، من أجل ممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي، وبهدف تعكير العلاقات بين الأديان، وهي تثبت بهذه الممارسة، أنها  تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمبادئ والقيم الأوروبية ". وتضمنت الرسالة، مقتطف من بيان اليونسكو، الذي أكد أنه يجب على الدول أن تضمن عدم فرض أي تغيير على القيمة العالمية لموقع التراث العالمي الموجود على أراضيها ".

المصدر: تاس

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