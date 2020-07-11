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بيونغ يانغ تدين فرض بريطانيا عقوبات على منظمتين لصلتهما بمعسكرات اعتقال

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بيونغ يانغ تدين فرض بريطانيا عقوبات على منظمتين لصلتهما بمعسكرات اعتقال
KYODO
مظاهرة في بيونغ يانغ (صورة أرشيفية)
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دانت كوريا الشمالية اليوم السبت إعلان بريطانيا فرض عقوبات على منظمتين كوريتين تقول لندن إنهما ضالعتان في عمالة قسرية وتعذيب وقتل في معسكرات اعتقال في كوريا الشمالية.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله في بيان: "أحدث خطوة اتخذتها بريطانيا هي مؤامرة سياسية صارخة لمجاراة السياسة العدائية الأمريكية".

وأضاف البيان: "ندين بشدة ونرفض تجرؤ بريطانيا على فرض عقوبات على منظمتين مسؤولتين عن أمن بلادنا، باعتبار ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية".

والخطوة التي اتخذتها بريطانيا بحق المنظمتين، وهما المكتب 7 في وزارة الدولة لشؤون الأمن، ومكتب الإصلاح الأمني للأفراد، تأتي في إطار أول عقوبات بموجب نظام جديد تطبقه بريطانيا عالميا لحقوق الإنسان، وأعلنت لندن بموجبه فرض عقوبات على 25 روسيا و20 سعوديا أيضا.
المصدر: "رويترز"

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