طهران تعلق على أنباء "نشر قوات عسكرية صينية في إيران"

اعتبر السفير الإيراني في بكين، محمد كشاورز زادة، أن مزاعم "منح جزيرة كيش للصين في إطار وثيقة التعاون مع الصين ونشر قوات صينية عسكرية في إيران" بأنها مثيرة للسخرية ومزاعم مضحكة.

وكتب كشاورز زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول وثيقة التعاون الشامل للأعوام الـ 25 القادمة بين إيران والصين، والضجة المفتعلة حولها: "إن طرح مزاعم مضحكة ومثيرة للسخرية مثل منح جزيرة كيش (الإيرانية) للصينيين أو نشر قوات عسكرية صينية في إيران في إطار برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين للأعوام الـ 25 القادمة، يشكل إساءة للشعور الجمعي للشعب الإيراني العظيم".

وأضاف: "أن هذا البرنامج تم تنظيمه على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد صرح أيضا في وقت سابق، ردا على الأجواء المفتعلة حول الوثيقة الشاملة للتعاون بين طهران وبكين: "ليست هنالك قضية منح جزر ايرانية (للصين) ولا نشر قوات عسكرية (صينية) ولا سائر الأوهام".

المصدر: فارس