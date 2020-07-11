غيتس: يجب توفير العلاج من كورونا للأكثر احتياجا وليس للأقدر على دفع أعلى سعر

دعا الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، إلى وضع المصالح المالية جنبا في مسألة توزيع الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المناطق الأكثر تضررا بالوباء في العالم.

وقال مؤسس شركة "مايكروسوفت" الذي سبق أن تنبأ عام 2015 بظهور جائحة عالمية جديدة، أثناء مؤتمر افتراضي عن الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" نظمته الجمعية الدولية لمكافحة مرض الإيدز، قال: "إذا سمحنا للأدوية واللقاحات بأن تذهب إلى من يدفع أعلى سعر وليس إلى الناس والأماكن الأكثر احتياجا لها، فإن ذلك سيؤدي إلى جائحة أطول أمدا وأكثر جورا وفتكا".

وتابع: "نحن في حاجة إلى زعماء يتخذون مثل هذه القرارات الصعبة المتمثلة في التوزيع بناء على العدالة والإنصاف، وليس فقط بناء على العوامل التي تحركها السوق".

ولفت الملياردير، المعروف بأنشطته في المجال الخيري، إلى أن "أحد أفضل الدروس التي استخلصها العالم من مكافحة فيروس العوز المناعي البشري والإيدز هو أهمية بناء نظام توزيع عالمي كبير وعادل بغية ضمان إيصال الأدوية للجميع".

المصدر: رويترز