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جنوب إفريقيا.. مقتل 5 أشخاص واحتجاز رهائن في نزاع بكنيسة

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جنوب إفريقيا.. مقتل 5 أشخاص واحتجاز رهائن في نزاع بكنيسة
الشرطة في جنوب إفريقيا (صورة أرشيفية)
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أفادت الشرطة في جنوب إفريقيا اليوم السبت، بمقتل 5 أشخاص واحتجاز رهائن في كنيسة غرب مدينة جوهانسبرغ شمالي البلاد.

وقالت الشرطة في بيان عبر "تويتر" إنه تم إبلاغها بـ "حالة احتجاز رهائن وإطلاق نار" في الساعات الأولى من صباح اليوم في كنيسة قداسة العنصرة الدولية في بلدة زوربيكوم.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال 30 شخصا، وضبط أكثر من 25 قطعة سلاح في موقع الحادث، دون أن تذكر عدد الرهائن أو سبب احتجازهم.

من جانبها، ذكرت محطة eNCA التلفزيونية المحلية، أن الحادث وقع على خلفية نزاع على الزعامة في الكنيسة، ونقلت عن مسؤول بالكنيسة قوله إن حوالي 200 شخص احتجزوا كرهائن.

المصدر: "رويترز"

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