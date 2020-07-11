جنوب إفريقيا.. مقتل 5 أشخاص واحتجاز رهائن في نزاع بكنيسة

أفادت الشرطة في جنوب إفريقيا اليوم السبت، بمقتل 5 أشخاص واحتجاز رهائن في كنيسة غرب مدينة جوهانسبرغ شمالي البلاد.

وقالت الشرطة في بيان عبر "تويتر" إنه تم إبلاغها بـ "حالة احتجاز رهائن وإطلاق نار" في الساعات الأولى من صباح اليوم في كنيسة قداسة العنصرة الدولية في بلدة زوربيكوم.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال 30 شخصا، وضبط أكثر من 25 قطعة سلاح في موقع الحادث، دون أن تذكر عدد الرهائن أو سبب احتجازهم.

#sapsGP Early hours this morning #SAPS was alerted to a hostage situation & shooting @ International Pentcost Holiness Church, Zuurbekom, 30 suspects arrested & seized more than 25 firearms. 5 fatalities are confirmed. The scene is still active with SAPS Hostage Negotiators. TM pic.twitter.com/5sMjYkYFjg — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) July 11, 2020

من جانبها، ذكرت محطة eNCA التلفزيونية المحلية، أن الحادث وقع على خلفية نزاع على الزعامة في الكنيسة، ونقلت عن مسؤول بالكنيسة قوله إن حوالي 200 شخص احتجزوا كرهائن.

المصدر: "رويترز"