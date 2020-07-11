ترامب يتبنى المسؤولية عن هجوم سيبراني على شركة روسية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه صادق على تنفيذ هجوم ألكتروني على "وكالة أبحاث الإنترنت" الروسية عام 2018.

وكتب مارك تيسن، مراسل صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير أمس الجمعة: "خلال مقابلة أجريتها معه هذا الأسبوع، اعترف ترامب لأول مرة بأنه صادق على هجوم سيبراني سري ضد وكالة أبحاث الإنترنت الروسية"، مشيرا إلى أن ترامب رد قال "صحيح" ردا على سؤاله عن هذا الهجوم.

وحسب الصحيفة، فإن ترامب أضاف أن هذا القرار كان جزءا من سياسة أوسع نطاقا لمواجهة روسيا عبر العالم.

وقال ترامب: "لم يكن أحد أكثر مني صرامة في التعامل مع روسيا"، مضيفا أن في عام 2016 كان الرئيس آنذاك باراك أوباما على علم بأن روسيا "تمارس التلاعب"، لكنه لم يكشف آملا في فوز المرحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في فبراير عام 2019 نقلا عن مصدر مطلعة بأن ترامب صادق شخصيا على هجوم سيبراني ضد الشركة الروسية خلال الانتخابات الجزئية في الكونغرس الأمريكي عام 2018، عندما حجبت القيادة السيبرانية للجيش الأمريكي دخول الإنترنت عن "وكالة أبحاث الإنترنت" التي تتخذ من مدينة بطرسبوغ مقرا لها، وذلك في إطار حملة تهدف لإحباط محاولات روسيا المفترضة للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وسبق أن نفت موسكو مرار صحة أي مزاعم بتدخل روسيا في العملية الانتخابية الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"