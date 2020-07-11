أحد أكبر البنوك الأمريكية يطلب من موظفيه حذف تطبيق "تيك توك" الصيني

طلبت إدارة بنك Wells Fargo، أحد أكبر البنوك الأمريكية، من موظفيها حذف تطبيق "تيك توك" الصيني من الهواتف المحمولة، التي تستخدم للعمل.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المتحدث باسم البنك، أن عددا من الموظفين يستخدمون تطبيق "تيك توك" على الأجهزة التابعة للشركة.

وأوضح المتحدث أنه تمت دعوة الموظفين لحذف هذا التطبيق، "خشية على المعلومات الشخصية وما قد يتسبب فيه هذا التطبيق".

كذلك عزا المتحدث هذا الإجراء إلى أن الموظفين استخدموا هذا التطبيق في أجهزة الشركة المخصصة للعمل فقط.

بدورها طلبت شركة "أمازون"، أمس الجمعة، من موظفيها إزالة تطبيق "تيك توك" من هواتفهم المحمولة، مشيرة إلى هذا التطبيق "قد تنتج عنه مخاطر أمنية".

وفي وقت سابق صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن واشنطن تدرس إمكانية حظر عمل تطبيق "تيك توك" الصيني في البلاد.

المصد: نوفوستي