الدفاع التركية تعلن مقتل 8 مسلحين بغارة جوية بشمالي العراق

أعلنت أنقرة، اليوم السبت، مقتل 8 مسلحين في غارة جوية نفذتها مقاتلات الجيش التركي بمنطقة حفتانين بشمالي العراق، ضمن العملية العسكرية التي تشنها تركيا في الأراضي العراقية.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنها "حيدت 8 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) في غارة جوية بمنطقة حفتانين في شمالي العراق"، مشددة على أن "عملية "مخلب النمر" ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي بالمنطقة"، وفق البيان.

وأطلقت أنقرة في 17 يونيو الماضي، عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية ضد عناصر مسلحة، تتهمهم تركيا بالانضواء تحت لواء حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وتعتبر هذه العملية العسكرية التركية، الثانية في شمالي العراق في إطار "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الفائت.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اعتبر في وقت سابق أن هذه "الاعتداءات التركية تنتهك سيادة واستقرار ووحدة أراضي العراق وأمن شعبه" وطالب بـ"الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلا عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".

المصدر: الأناضول