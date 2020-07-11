رئيس قبرص ينتقد قرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا" إلى مسجد

قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، إن تحويل تركيا متحف آيا صوفيا" إلى مسجد يعد إساءة إلى موقع تراث عالمي.

وكتب أناستاسياديس على صفحته في "فيسبوك": "قرار مجلس الدولة التركي بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد يمثل مشكلة أخرى للعالم المتحضر بأكمله ومنظماته الدولية".

ووصف الرئيس القبرصي هذه الخطوة بـ"انحراف عن التاريخ وتدنيس لموقع تراث عالمي له قيمة عاطفية خاصة لجميع المسيحيين على وجه الأرض".

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، على مرسوم يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي من مسجد إلى متحف.

المصدر: وكالات