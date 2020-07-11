محلفون أمريكيون يتهمون مواطنا روسيا بارتكاب جرائم سيبرانية

أصدرت هيئة محلفين في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يعلن المواطن الروسي، يفغيني نيكولين، مذنبا بارتكاب جرائم سيبرانية.

وكانت الشرطة في التشيك، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، أوقفت نيكولين في براغ في 5 أكتوبر 2016.

وفي مارس 2018، سلمت التشيك نيكولين إلى الولايات المتحدة، رغم أن المحكمة الدستورية التشيكية ألغت هذا القرار، بأثر رجعي، في أبريل من العام نفسه.

وتتهم السلطات الأمريكية نيكولين باختراق مواقع إلكترونية عدة بغرض الاحتيال، الأمر الذي ألحق أضرارا بشركات LinkedIn وDropbox و Formspring، وكذلك سرقة بيانات شخصية المقترنة بظرف مشدد.

وأكد محامي نيكولين عزم موكله طلب الاستئناف في قرار هيئة المحلفين، موضحا أن "ظلما كبيرا قد حدث".

المصدر: وكالات