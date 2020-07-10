 
مباشر

مظاهرة نسائية في باريس ضد وزير الداخلية وسط مزاعم بارتكابه جريمة اغتصاب

أخبار العالم

مظاهرة نسائية في باريس ضد وزير الداخلية وسط مزاعم بارتكابه جريمة اغتصاب
Reuters
مظاهرة نسائية في باريس ضد وزير الداخلية وسط مزاعم بارتكابه جريمة اغتصاب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oae5

شاركت مئات الفرنسيات في احتجاج يوم الجمعة، في وسط العاصمة باريس على تعيين جيرالد دارمانين وزيرا للداخلية، فيما يخضع لتحقيق في مزاعم ارتكابه جريمة اغتصاب.

إقرأ المزيد
فرنسا.. استئناف التحقيقات في تهمة الاغتصاب ضد وزير الحسابات العامة
فرنسا.. استئناف التحقيقات في تهمة الاغتصاب ضد وزير الحسابات العامة

وعُين دارمانين (37 عاما)، الذي ينفي كل الاتهامات الموجهة له، في منصب وزير الداخلية في تعديل وزاري يوم الاثنين، وكان يشغل من قبل منصب وزير الميزانية.

وطالبت النساء باستقالته الفورية ولوحّن بلافتات تصف الحكومة بالتفرقة على أساس الجنس ومعاداة المدافعين عن حقوق المرأة.

وجاء هذا الاحتجاج بعد تجمع أصغر خارج مقر وزارة الداخلية يوم الثلاثاء شاركت فيه عشرات السيدات.

وقال مصدر قضائي لوكالة "رويترز" إن قاضيا أسقط الدعوى المرفوعة بحق دارمانين قبل عامين لكن محكمة استئناف باريس أمرت الشهر الماضي بإعادة فتح التحقيق في مزاعم الاغتصاب بحقه.

وتقول الحكومة إن التحقيق في أمره لا يعد سببا كافيا لمنع تعيينه.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا