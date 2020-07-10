ريابكوف: قرار واشنطن الانسحاب من منظمة الصحة غير بناء

صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي بأن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية غير بناء ويعكس النهج الأمريكي باتجاه الخطوات أحادية الجانب.

وقال ريابكوف في حديث لقناة "دوما تي في" الروسية، اليوم الجمعة: "نعتبر هذا القرار غير بناء. وهو يعكس النهج ذاته نحو خطوات أحادية الجانب، تتجاهل أولويات ومواقف الكثير من الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي".

وتابع ريابكوف قائلا إن "منظمة الصحة العالمية هي منظمة ذات سمعة وخبرة كبيرة في المجالات البالغة الأهمية".

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وأضاف أن "مثل هذه القرارات، وخاصة عندما تتخذ أثناء الوباء في الوقت الذي يكون مطلوب فيه توحيد الجهود، فهي لا تحمل في طياتها إلا مزيدا من تنافر الرأي العام وإضعاف المؤسسات المتعددة الأطراف".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم 29 مايو عن انسحابها من منظمة الصحة العالمية، التي اتهمتها بالانحياز للصين وسوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأبلغت واشنطن منظمة الصحة والأمم المتحدة رسميا بانسحابها، لتستكمل عملية الانسحاب بحلول 6 يوليو 2021.

المصدر: تاس