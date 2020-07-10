البنتاغون يطلب من الكونغرس ملايين الدولارات لتطوير معقل جديد في أوروبا

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من الكونغرس تخصيص 130.5 مليون دولار إليه ضمن إطار الميزانية الدفاعية للعام المالي 2021 لغرض تحديث وتوسيع قاعدة جوية في رومانيا.

وينوي البنتاغون تشر قوة جوية كبيرة في قاعدة كمبيا تورزي بغية تحويلها إلى مركز كبير لعمليات الجيش الأمريكي في جنوب شرقي أوروبا ومنطقة البحر الأسود.

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ويعد تحديث هذه القاعدة أكبر مشروع أجنبي ينفذه البنتاغون ضمن إطار "استراتيجية الردع الأوروبية" التي تم تبنيها عام 2014 بدعوى "ردع روسيا".

وتقضي الخطط الجديدة بتوسيع مدرج القاعدة للتمكين من هبوط طائرات ثقيلة فيها، بالإضافة إلى إنشاء حظائر طائرات جديدة ستستوعب عددا كبيرا من أسراب مقاتلات، ناهيك عن مستودعات وقود وأسلحة وآليات إضافية.

كما من المخطط تزويد القاعدة بنظام حديث للتحكم في المجال الجوي وتنظيم الحركة الجوية.

وشدد البنتاغون في طلبه على أن هذه القاعدة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لقدرة القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي على التعامل مع الظروف الأمنية المتغيرة في القارة العجوز، مشيرا إلى أن القاعدة، بعد إتمام أعمال التحديث، ستستطيع استقبال أغلبية أنواع الطائرات المستخدمة في قوات حلف الناتو.

وحذرت الوزارة من أن عدم تطبيق هذه الخطة سيؤثر سلبا على الجاهزية القتالية للقوات الأمريكية في أوروبا وستقوض قدرتها على تنفيذ المهام.

ومن المحتمل أن تصل قيمة الميزانية الدفاعية الأمريكية للعام المالي المقبل 3.8 مليار دولار، حسب المشروع الذي أعده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الديمقراطي أدم سميث.

المصدر: إنترفاكس