 
مباشر

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث اليوم مكافحة فيروس كورونا

أخبار العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث اليوم مكافحة فيروس كورونا
Reuters Yana Paskova
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oaax

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة خاصة لبحث التصدي لتفشي فيروس كورونا

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل مذكرة إلى جميع الدول الأعضاء في 30 يونيو 2020، أشار فيها إلى أن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت هذه المبادرة التي قدمها رئيس أذربيجان إلهام علييف.

هذا ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا