الشرطة الفرنسية تفكك مخيما مؤقتا للمهاجرين في كاليه

فككت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، مخيما مؤقتا في مدينة "كاليه" الساحلية شمالي البلاد، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها خلال الأشهر الماضية.

وقالت السلطات المحلية في بيان، إن "نحو 519 شخصا يعيشون في المخيم، نقلوا بالحافلات إلى عدة مراكز استقبال، فيما تم اعتقال 20 شخصا لا يتمتعون بوضع قانوني، ونقلوا إلى مراكز احتجاز"، مضيفة أن "الأمر جرى بهدوء".

ووفقا لجمعيات خيرية تساعد اللاجئين، كان "هناك نحو 1200 مهاجر في كاليه معظمهم من السودان وإريتريا وأفغانستان وإيران".

ومنذ تفكيك مخيم ضخم في "كاليه" عام 2016، كان يؤوي ما يصل إلى 9 آلاف شخص، تفرق المهاجرون في عدة مخيمات معظمها في ضواحي المدينة.

وبدأ المهاجرون في التوافد على "كاليه" مجددا، أملا في الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، منذ تخفيف إجراءات العزل العام، التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز"