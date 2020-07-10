إعادة فتح شرفة "برج إيفل" للحفلات بعد التخفيف من حظر كورونا

أعلنت إدارة "برج إيفل" في باريس، إعادة فتح الشرفة الصيفية، مع اشتراط التزام الزبائن بالإرشادات الصحية المعمول بها بسبب فيروس كورونا.

وقال المدير الإداري للبرج، باتريك برانكو رويفو، إن "الشرفة على ارتفاع 57 مترا عن سطح الأرض، تشتمل على قاعة، يمكنها أن تستوعب ما بين 300 و350 شخصا في الحفلات التي ستقام مسائي الخميس والجمعة من كل أسبوع حتى الـ28 من أغسطس المقبل".

وأضاف: "على الرغم من اشتراط استخدام جميع زوار البرج كمامات الوجه ومراعاة التباعد الاجتماعي، لم يلتزم بالكمامة سوى عدد قليل من الحاضرين في حفل الافتتاح أمس الخميس".

ويستقبل "برج إيفل" في العادة حوالي 7 ملايين زائر سنويا، ثلاثة أرباعهم من السياح الأجانب، ولكن بسبب عدم عودة الرحلات الدولية إلى سابق عهدها حتى الآن جراء القيود المفروضة لإبطاء انتشار الوباء، من المتوقع أن يكون معظم الزوار في المستقبل القريب من فرنسا.

المصدر: "رويترز"