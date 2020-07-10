لافروف: روسيا لا تريد تكرار التجربة الليبية في أي دولة في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا لا تريد أن تتكرر التجربة الليبية في أي دولة في الشرق الأوسط .

وأضاف لافروف خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى لدفع دول المنطقة نحو الصدام، ليكون ذلك عذرا وتعلة لتوسيع وجودها العسكري هناك.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده مهتمة "بتطوير علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية ذات فائدة مشتركة، مع هذه الدول"، مضيفا: "لا نريد لأي دولة أخرى في هذه المنطقة أن تكرر مصير ليبيا، التي دمروا الدولة فيها، ولا يعرفون كيف سيصلحونها الآن".

المصدر: نوفوستي