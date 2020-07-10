كورونا في إسرائيل.. الإصابات اليومية تلامس الـ1500 وإغلاق شامل ثان يلوح في الأفق

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية اليوم الجمعة عن تسجيل قرابة 1.5 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، على خلفية الاستمرار في ارتفاع وتيرة تفشي الوباء.

وأكد مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا في إسرائيل صباح اليوم رصد 1464 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار، أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

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وحسب بيانات المركز، بلغ عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا في إسرائيل 16517، منها 121 حالة خطرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في الدولة العبرية خلال آخر 24 ساعة بواقع أربع حالات وفاة وأصبحت 350 وفاة.

وأجري في إسرائيل خلال اليوم الأخير 26446 فحصا لتشخيص الإصابات بكورونا، جاءت نتائج 5.5% منها إيجابية.

وفي محاولة للحد من انتشار الوباء، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم في عدة مدن وأحياء، بما في ذلك أجزاء من مدينة القدس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة عن وزير الصحة، يولي إدلشتاين، قوله لمقربين منه إن الحكومة ستضطر إلى إعادة فرض إغلاق شامل في البلاد، للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، إذا بلغ معدل الإصابات اليومية بكورونا عتبة الألفين، محذرا من أن هذا السيناريو يهدد بعواقب اقتصادية وخيمة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية