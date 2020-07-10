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رجل أمن يزيل صورة قاسم سليماني من أمام سفير إيران في الأمم المتحدة (فيديو)

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رجل أمن يزيل صورة قاسم سليماني من أمام سفير إيران في الأمم المتحدة (فيديو)
Reuters
صورة تعبيرية أرشيفية
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إقدام عنصر أمن في مبنى الأمم المتحدة على إزالة صورة لقائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني، من أمام سفير طهران لدى المنظمة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على "تويتر" ممثل إيران، إسماعيل بقائي هامانه، وهو يلقي كلمة خلال الجلسة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، بينما وضع أمامه صورة لسليماني، قبل أن يقوم عنصر أمن المنظمة بإزالتها والسفير يواصل كلمته.

المصدر: وكالات

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