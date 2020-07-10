رجل أمن يزيل صورة قاسم سليماني من أمام سفير إيران في الأمم المتحدة (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إقدام عنصر أمن في مبنى الأمم المتحدة على إزالة صورة لقائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني، من أمام سفير طهران لدى المنظمة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على "تويتر" ممثل إيران، إسماعيل بقائي هامانه، وهو يلقي كلمة خلال الجلسة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، بينما وضع أمامه صورة لسليماني، قبل أن يقوم عنصر أمن المنظمة بإزالتها والسفير يواصل كلمته.

The #Iranian regime’s ambassador to @UN Geneva invokes (yet again) the 1953 #MosaddeghHoax as he displays a photo of the terrorist warlord #QassemSoleimani. Meanwhile, a security officer comes over and quietly takes down the picture frame. pic.twitter.com/4fTyZQmbTm — Reza Behrouz | رضا بهروز (@RBehrouzDO) July 9, 2020

المصدر: وكالات