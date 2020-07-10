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إيطاليا ستمدد على الأرجح "حالة طوارئ كورونا" إلى ما بعد 31 يوليو

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إيطاليا ستمدد على الأرجح
Reuters Rafael Marchante
رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي
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قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، الجمعة، إن إيطاليا ستمدد على الأرجح حالة الطوارئ في البلاد إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي وهو 31 يوليو، بسبب بقاء أزمة فيروس كورونا.

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وأضاف كونتي على هامش حفل في مدينة فينيسيا (البندقية) أن "التمديد المحتمل يعني ببساطة أننا في وضع يمكننا من مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة" لمواجهة الوباء.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في نهاية يناير الماضي، ما سمح للحكومة بخفض وتيرة تسارع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووصل مجموع عدد الإصابات في إيطاليا وفق موقع worldometers إلى 242363، فيما بلغت الوفيات 34926 حالة.

المصدر: رويترز

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