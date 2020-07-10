كورونا يلزم وزراء وعسكريين إسرائيليين بالحجر

ألزم فيروس كورونا عددا من المسؤولين والقادة العسكريين الإسرائيليين، بالحجر المنزلي الاحترازي، تحسبا من تفشي العدوى، التي بلغت ذروتها الثانية في البلاد، وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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وبحسب مراسلتنا، فإنه من بين المسؤولين الإسرائيليين الذين دخلوا الحجر الصحي، وزير شؤون القدس، رافي بيرتس، الذي دخل الحجر أمس الخميس، بالإضافة إلى رئيس الأركان، أفيف كوخافي، ووزير الدفاع، بيني غانتس، يوم الأربعاء، ووزير الأمن الداخلي، أمير أوهانا، الأحد الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمس إن إسرائيل تشهد حاليا ذروة "الموجة الثانية" من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اخضاع 10 آلاف عسكري للحجر الصحي، وأن 350 جنديا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب آخر الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية تم تسجيل 348 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في إسرائيل و34825 إصابة.

المصدر: RT