حكومة اليابان تطالب الملاهي بالالتزام بتقييدات كورونا

قال وزير الاقتصاد الياباني إنه يتعين على العاملين في الملاهي الليلية الالتزام بقواعد الوقاية من فيروس كورونا للحد من تفشيه، بعدما أصبحت المناطق التي تضم هذه الملاهي بؤرا للعدوى.

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وقال الوزير ياسوتوشي نيشيمور، الذي يقود مكافحة اليابان للجائحة، اليوم الجمعة إنه: "ينبغي أن نتخذ خطوات سريعة"، وذلك إثر تسجيل طوكيو زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة الجديدة بالوباء، بلغت 243 حالة.

ولم يذكر الوزير الخطوات التي يتعين على الملاهي اتخاذها، لكنه قال إنه سيجتمع مع خبراء ورؤساء بلديات الأحياء التي توجد بها هذه الملاهي لتحديد الإجراءات.

وتشهد حالات العدوى في العاصمة اليابانية زيادة منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ قبل شهر، وأصبح حي كابوكيشو، الذي يشتهر بالملاهي الليلية، مصدرا رئيسيا للإصابات.

واكُتشفت حالات إصابة جماعية في عدد من الملاهي في كابوكيشو.

كما حدثت حالات انتشار للفيروس في ملاه مماثلة في حي إكيبوكورو، وكذلك في بعض المقاهي ببلدة أكيهابارا التي تشتهر بالإلكترونيات.

وسجلت اليابان منذ تفشي الجائحة وحتى الآن نحو 20 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و980 وفاة.

المصدر: رويترز