هونغ كونغ تغلق جميع المدارس بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا

أعلن مكتب التعليم في هونغ كونغ تعليق الدراسة في جميع المدارس بدءا من يوم الاثنين، عقب زيادة الإصابات بفيروس كورونا بعد انتقال العدوى محليا، مما عزز مخاوف تجدد انتشاره بالمدينة.

وقال وزير التعليم، كيفن يونغ، إن بعض الحالات الجديدة تشمل طلبة وآباءهم.

وغالبية المدارس في المدينة مغلقة منذ فبراير حيث تحول الكثير من الطلبة للدراسة عن بعد عبر الإنترنت وتلقي الدروس عبر دائرة تلفزيونية. والكثير من المدارس الدولية في عطلة صيفية بالفعل.

وسجلت المدينة 42 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس، منها 34 إصابة حدثت نتيجة انتقال العدوى محليا، في ثاني يوم على التوالي لزيادة عدد حالات العدوى المحلية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في المدينة منذ بداية تفشي الفيروس 1366 حالة، وتوفي سبعة أشخاص بالمرض.

المصدر: رويترز