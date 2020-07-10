 
مباشر

إيران تنفي حقيقة حدوث انفجار غربي طهران وسط أنباء عن حوادث غريبة

أخبار العالم

إيران تنفي حقيقة حدوث انفجار غربي طهران وسط أنباء عن حوادث غريبة
Sputnik Владимир Федоренко
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oa6n

نفت السلطات الإيرانية حدوث انفجار بالجزء الغربي من طهران، حسبما أفادت شركة التلفزيون والإذاعة الحكومية الإيرانية ومسؤولون محليون،وسط تداول أنباء عن سلسلة من الحوادث الغريبة مؤخرا.

إقرأ المزيد
إيران تتوعد بالرد على حادث موقع نطنز النووي
إيران تتوعد بالرد على حادث موقع نطنز النووي

وأفيد أن الانفجار سمع في غرب محافظة طهران الإيرانية. وأشارت شركة التلفزيون والإذاعة، نقلا عن بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة القادس في محافظة طهران.

ونقل مراسلنا عن حاكمة مدينة القادس الإيرانية،​ ليلى واثقي، نفيها وقوع ​انفجار​ في مدينة "القادس" أو "كرمدرة"، مؤكدة بأن ​الأخبار​ الواردة في هذا الصدد هي مجرد ​شائعات​.

وأضافت واثقي قائلة: "إن انقطاع الكهرباء أمام مستشفى "12 بهمن" في الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي كان لمدة 5 دقائق فقط".

وقال حسين حق وردي، النائب في البرلمان عن بلدتي "القادس" و "شهريار": لم يقع أي انفجار مساء أمس غرب طهران، وانقطاع التيار الكهربائي في بلدة القدس كان ناجما عن اختبار اجرته شركة الكهرباء في البلدة.

كما أبلغ المدير العام لمكتب الدفاع المدني في وزارة الطاقة مراسلنا بأن: انقطاع الكهرباء ليلة أمس في بلدة القادس كان بسبب "اختبار تشغيلي" يجرى كل فترة.
ولا معلومات لدي حول وقوع انفجار من عدمه.
في تمام الواحدة والنصف صباحا وقع انقطاع الكهرباء، لكنه عاد سريعا وخلال عدة دقائق، والأوضاع حاليا عادية في الشبكة.

ووقعت في إيران سلسلة من الحوادث الغريبة مؤخرا، بما في ذلك وميض مشرق بسبب انفجار بالقرب من منشآت عسكرية في شرق طهران. وفقا للرواية الرسمية، كان هذا الوميض ناتجا عن انفجار أسطوانة غاز تقني يوم 26 يونيو الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، قبل أسبوع ، أبلغ العلماء والسلطات النووية الإيرانية عن حادث حريق في محطة تخصيب اليورانيوم في نطنز. ولم يتم الإعلان عن طبيعة الحادث لأسباب أمنية، لكن وسائل الإعلام كتبت أنه يمكن أن يكون تخريبا إسرائيليا متعمدا.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا