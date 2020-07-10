رئيس بلدية نيويورك يشارك في كتابة عبارة "حياة السود مهمة" أمام برج ترامب

انضم رئيس بلدية نيويورك إلى ناشطين في كتابة عبارة "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة في طريق فيفث أفينيو بالمدينة أمام "برج ترامب".

وبينما كان العاملون بمدخل المبني السكني الفاخر الذي يتسم باللون الذهبي البراق يتابعون ما يحدث، انضم رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، وزوجته، إلى جانب القس، آل شاربتون، الذي نعى جورج فلويد في مينيابوليس في أوائل يونيو، إلى عشرات الأشخاص الذين يضعون كمامات على وجوههم ويرسمون بكرات الطلاء عبارة "حياة السود مهمة" على الأرضية أمام برج ترامب.

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واكتسبت حركة "حياة السود مهمة" زخما بعد وفاة جورج فلويد خلال احتجاز الشرطة له في مينيابوليس في 25 مايو الماضي بعد أن جثا ضابط أبيض على رقبته بشدة.

ووصف ترامب على تويتر الأسبوع الماضي خطوة رئيس بلدية نيويورك هذه بأنها "رمز للكراهية".

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز ليل الخميس قال ترامب إن أصحاب المتاجر في فيفث أفينيو "غاضبون" من رسم العبارة على أرضية الطريق.

وتم التخطيط لرسم عبارة "حياة السود مهمة"، في كل من الأحياء الخمسة بمدينة نيويورك وظهرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبدأت في واشنطن العاصمة حيث غطت هذه الرسالة الضخمة شارعا بالقرب من البيت الأبيض بعد أن استخدمت السلطات رذاذ الفلفل لتفريق متظاهرين سلميين وإفساح الطريق لالتقاط صور لترامب وهو يحمل الكتاب المقدس أمام كنيسة سانت جون في أول يونيو الماضي.

المصدر: رويترز