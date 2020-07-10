مئات المصابين بكورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي وإخضاع 10 آلاف جندي للحجر الصحي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اخضاع 10 آلاف عسكري للحجر الصحي، وأن 350 جنديا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية إن معظم الجنود المعزولين يواصلون القيام بواجباتهم تحت إشراف طبي صارم وفي مواقع آمنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأرقام لا تزال مقلقة، ما دفع قادة الجيش لاستدعاء 2000 جندي احتياطي بحلول نهاية يوليو الجاري.

وبحسب آخر الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية تم تسجيل 348 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد و34825 حالة إصابة.

المصدر: وكالات