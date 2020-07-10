رويترز: أمريكا تسجل أكثر من 55 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

أظهرت إحصاءات لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تواصل تسجيل مستويات قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تبقى الحصيلة اليومية للمصابين فوق 55 ألفا لليوم الثالث على التوالي.

وحسب معطيات "رويترز"، فإن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 56.3 ألف إصابة جديدة يوم الخميس.

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كما سجلت ولايات ألاباما ومونتانا وويسكونسين أعدادا قياسية للمصابين الخميس. ويزداد عدد الإصابات في 41 ولاية، حسب تحليل "رويترز" لإحصاءات الأسبوعين الآخرين بالمقارنة مع إحصاءات الأسبوعين اللذين سبقاهما.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل الولايات المتحدة حصيلة يومية قياسية للمصابين الأربعاء، بلغت 60541 إصابة.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة تجاوز 3.1 مليون حالة، وحصيلة الضحايا وصلت إلى أكثر من 133 ألف شخص.

المصدر: رويترز