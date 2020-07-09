تضارب الأنباء حول سبب الانفجار قرب العاصمة الإيرانية

تناقلت وسائل إعلام إيرانية نبأ عن انفجار قرب العاصمة طهران، فيما عزت مصادر هذا الانفجار لعمليات حفر تخص البنية التحتية.

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وسبق أن أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار غرب طهران وسط تضارب المعلومات في وسائل الإعلام المحلية حول صحة هذه الأنباء.

من جانبها قالت وكالة إيسنا إن التغريدات التي تتحدث عن الانفجار صادرة عن حسابات معادية لإيران.

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

المصدر: وكالات إيرانية