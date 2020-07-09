البرازيل.. أكثر من 42 ألف إصابة جديدة و1220 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 42619 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية و1220 وفاة.

ووفقا لبيانات الوزارة، التي نشرتها يوم الخميس، فإن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البرازيل بلغ مليونا و775 ألفا و779 شخصا منذ ظهور الوباء بينما وصل عدد الوفيات إلى 69184 شخصا.

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وتمثل إحصائية يوم الخميس انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع حصيلة يوم الأربعاء، حين تم تسجيل 1223 وفاة و44571 إصابة جديدة.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز