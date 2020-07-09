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البيت الأبيض: ترامب لا يزال يعتبر "هيدروكسي كلوروكين" واعدا

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البيت الأبيض: ترامب لا يزال يعتبر
Reuters Yves Herman
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعتبر دواء "هيدروكسي كلوروكين" واعدا في ما يخص استخدامه ضد فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "الرئيس كان يقول دائما إنه ينظر إلى هيدروكسي كلوروكين بمثابة وسيلة وقائية واعدة، ولكن لا يتعين على أحد أن يتناوله إلا بتوصية من الطبيب".

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يذكر أن "هيدروكسي كلوروكين" هو دواء يستخدم ضد الملاريا. وبعد اندلاع وباء فيروس كورونا تم اختباره كدواء محتمل لعلاج المصابين بالفيروس.

لكن منظمة الصحة العالمية وهيئة الرقابة الأمريكية على الأغذية والأدوية اعتبرتا "هيدروكسي كلوروكين" غير فعال ضد فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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