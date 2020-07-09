إسرائيل ترحب بتعيين روسيا سافرونكوف مبعوثا خاصا لعملية السلام في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيبها بتعيين فلاديمير سافرونكوف، نائب رئيس بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، لمنصب المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للوزارة أنها تعول على التعاون "مع سافرونكوف وسائر أعضاء الرباعية (لجنة الوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط والمكونة من روسيا والولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) من أجل تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط".

Israel MFA welcomes the appointment of Deputy Permanent Representative to the UN Vladimir Safronkov as the Russian special representative for Middle East Settlement.



📎https://t.co/5kcEIgYwHJpic.twitter.com/bafHnw69bZ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 9, 2020

وتابع البيان: "نرى في سافرونكوف زميلا رزينا وجادا. سنواصل التعاون معه بصفته الجديدة كما تعاونّا مع سابقيه".

وعبرت الوزارة عن شكرها لنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، على مساهمته في عمل "الرباعية" و"تمسكه القوي بالتعاون المستمر مع دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق من الخميس، عين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فلاديمير سافرونكوف سفيرا متجولا ومبعوثا خاصا في شؤون عملية السلام في الشرق الأوسط، "ليمثل الجانب الروسي في الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما فيه ضمن إطار رباعية الوسطاء الدوليين، "الرامية إلى تسوية مستدامة وعادلة للصراعين الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي"، حسبما جاء في بيان للخارجية الروسية.

المصدر: تاس