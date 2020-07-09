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الحزب الحاكم في ساحل العاج يبحث ترشيح واتارا للرئاسة

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الحزب الحاكم في ساحل العاج يبحث ترشيح واتارا للرئاسة
Reuters
رئيس ساحل العاج الحسن واتارا
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قال الأمين التنفيذي للحزب الحاكم في ساحل العاج، يوم الخميس، إن الحزب لم يستبعد اختيار الرئيس الحسن واتارا مرشحا لانتخابات الرئاسة التي تُجرى في أكتوبر.

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وجاء هذا القرار بعد الوفاة المفاجئة لمرشح الحزب المقرر رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي.

وصرح الأمين التنفيذي أداما بيكتوغو للصحفيين بأن واتارا اختار جون كوليبالي مرشحا للحزب في مارس غير أن قراره عدم الترشح يجب إعادة تقييمه في أعقاب وفاة الأخير.

وأفاد بيكتوجو بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وتوفي رئيس وزراء ساحل العاج أمادو جون كوليبالي يوم الأربعاء عن سن 61 عاما، إثر توعك صحته خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء.

المصدر: رويترز

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