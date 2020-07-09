بوريل: لا تغيير في العلاقات مع روسيا رغم زيادة الاتصالات

صرح المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن علاقات التكتل مع روسيا لم تتغير خلال فترة أزمة فيروس كورونا.

وقال بوريل خلال ندوة حول وباء فيروس كورونا، اليوم الخميس: "لم يحدث أي شيء لافت للاهتمام في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"، مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال تلك الفترة حتى أكثر مما كان من قبل.

وأضاف بوريل أن "الوضع لا يزال كالسابق، ولا تزال لدينا مشكلة كبرى في أوكرانيا، وسنرى هل سنتمكن من استئناف المناقشات في إطار رباعية نورماندي بعد الوباء".

يذكر أن آخر اجتماع ضمن صيغة "رباعية نورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) لبحث التسوية الأوكرانية عقد على مستوى القمة في باريس في ديسمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي