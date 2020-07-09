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جنرال سوفييتي يوضح هدف اختبارات تركيا لـ"إس-400" على مقاتلات أمريكية

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جنرال سوفييتي يوضح هدف اختبارات تركيا لـ
Reuters TURKISH DEFENCE
مكونة من منظومة دفاع جوي روسية من طراز "إس-400" تم تصديرها إلى تركيا.
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قال النائب السابق لقائد قوات الدفاع الجوي للجيش السوفييتي، الفريق ألكسندر لوزان، إن اختبارات تركيا لمنظومات "إس-400" على مقاتلات أمريكية سمحت لأنقرة بتحديد فعالية هذه المنظومات.

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وقال لوزان، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس: "عمل العسكريون الأتراك خلال اختبارات منظومات الصواريخ إس-400 للدفاع الجوي على رصد طائرات ونفذوا بما يسمى بالرميات الإلكترونية عليها".

وأضاف لوزان: "هذا الأمر يمكن من دراسة خصوصية استخدام المنظومات وتقدير مدى فعاليتها وربما كشف نقاط الضعف المحتملة فيها".

وشدد الفريق المتقاعد على أنه لا يمكن استخلاص التكنولوجيا من منظومات "إس-400" نظرا لمستوى حمايتها، مبينا أن "الطريقة الوحيدة لدراسة خصوصيتها تتمثل في أسلوب إجراء التجارب".   

وسبق أن أفاد موقع "Fighter Jets World" بأن القوات التركية بدأت اختبارات جديدة لمنظومات "إس-400"، التي اشترتها تركيا من روسيا، ضد مقاتلات أمريكية من طرازي "F-16" و"F-4" في قاعدة مورتيد قرب العاصمة أنقرة.

المصدر: "نوفوستي"

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