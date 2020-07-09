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الخارجية الإيرانية تعلق على جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف

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الخارجية الإيرانية تعلق على جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف
Reuters
الخارجية الإيرانية تعلق على جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية على جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس بشأن اغتيال قاسم سليماني.

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وقالت الخارجية إنها تأمل من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان العمل بمسؤولية تجاه ملف اغتيال قاسم سليماني وإدانة ذلك الإجراء الخطير الذي انتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى الحيلولة دون جعل التنمر وانتهاك القانون والقتل المنظم سلوكا عاديا تمارسه الولايات المتحدة.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق العدالة ونيل حقوقها وحقوق أي من مواطنيها.

وأوضحت أن ردود الفعل الأمريكية على تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال قاسم سليماني، "وقحة ومؤسفة جدا".

وشددت على أنه "من الطبيعي ألا توقف الإدارة الأمريكية حقدها تجاه الشهيد سليماني لدوره المؤثر في مواجهة الإرهاب".

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

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