ترامب: قرار المحكمة العليا سياسي وسأواصل الكفاح

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا بالسماح للمدعي العام في دائرة مانهاتن بنيويورك، سايروس فانس، باستدعاء أوراقه المالية، بأنه "قرار مسيس".

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وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر "تويتر": "المحكمة العلية تعيد القضية إلى محكمة أقل درجة، والتقاضي مستمر. كل هذا يمثل تحقيقا مستمرا".

وأضاف ترامب: "انتصرت في حملة مولير لمطاردة الساحرات وفي القضايا الأخرى، والآن يجب علي مواصلة الكفاح في نيويورك الفاسدة سياسيا. هذا كله غير عادل بالنسبة إلى هذا الرئيس وإدارته!".

وقالت المحكمة العليا، في حكمها الصادر في وقت سابق من الخميس بدعم 7 من القضاة مقابل معارضة 2، إن المدعي العام في محكمة مانهاتن يمكنه تطبيق أمر الاستدعاء الصادر إلى شركة ترامب للمحاسبة طويلة الأجل"Mazars LLP" لتحويل سجلات مالية مختلفة تابعة له إلى هيئة محلفين كبرى كجزء من تحقيق جنائي قد يتم فتحه.

ولا يعني هذا الحكم إحالة الوثائق المالية إلى المدعي فورا لأن التقاضي سيستمر في محاكم أقل درجة، ما قد يؤجل إصدار القرار النهائي حول القضية إلى موعد بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 3 نوفمبر.

ومع ذلك أجلت المحكمة العليا إصدار حكم يسمح لـ3 لجان في مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، بالحصول على الوثائق المالية لترامب بموجب أمر الاستدعاء، مما يمثل بالنسبة للرئيس الأمريكي على الأقل فوزا قصير المدى.

المصدر: RT