تركيا تبدأ حفر أول بئر نفط لها في البحر الأسود الأسبوع المقبل

أعلن نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البرسلان باراكتار، يوم الخميس، أن سفينة الحفر التركية "فاتح" مستعدة للبدء في حفر أول بئر نفط لها في البحر الأسود الأسبوع المقبل.

وقال باراكتار خلال مؤتمر افتراضي: "نواصل الحفر في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود​​​، وستكون أول سفينة حفر تابعة لنا "فاتح" جاهزة للبدء في حفر أول بئر في البحر الأسود الأسبوع المقبل".

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وبالرغم من ذلك، ووفقا له، فإن الوضع الحالي في هذه الصناعة يؤثر على برامج تركيا التنقيبية.

وأردف قائلا إن الأسعار الحالية للنفط تفاقم من الصعوبات بالنسبة للاستثمارات الجديدة وبرامج الاستكشاف الجديدة.

وأضاف "أود أن أؤكد، كما ذكرنا في مناسبات سابقة، على أن برنامج التنقيب التركية تهدف إلى تقليل اعتمادنا على المواد الخام الكربونية المستوردة"، منوها إلى أن تركيا تنفق في المتوسط أكثر من 40 مليار دولار سنويا على واردات الطاقة.

وتواصل تركيا أنشطة التنقيب في شرق المتوسط رغم الانتقادات والإدانات الدولية، حيث تستمر قبرص في الإدانة الشديدة لعمليات التنقيب قبالة سواحلها واصفة إياها "بغير المشروعة"، في حين يعتبر الاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب التركية قبالة السواحل القبرصية انتهاكا لسيادة قبرص.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ،جدد في 16 أبريل الماضي، التأكيد على دعمه لقبرص في ظل أعمال التنقيب التركية "غير الشرعية" شرق المتوسط، مع الإشارة إلى استمرار النقاش حول هذه الأزمة داخل أروقة الاتحاد.

المصدر: وكالات