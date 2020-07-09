دخول عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي للحجر الصحي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، إن عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي "ماجلان" أدخلوا للحجر الصحي، وذلك بعد تأكيد إصابة نائب قائد سرية بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

ودخل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أڤيڤ كوخافي، اليوم، العزل المنزلي الصحي، وذلك بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "تم إدخال رئيس أركان الجيش أڤيڤ كوخافي، للحجر الصحي رفقة عدد من الضباط الآخرين، وذلك بعد مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا"​​​.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل وزير الدفاع، بيني غانتس، أيضا تم إدخاله يوم أمس للحجر الصحي وذلك بعد الاشتباه بمخالطته مع مصاب بوباء "كوفيد-19".

وبلغت حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد-19" في إسرائيل 33886 إصابة، من بينها 344 حالة وفاة، و14516 حالة نشطة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية