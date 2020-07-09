مستشار: بايدن سيراجع قرار ترامب خفض القوات الأمريكية في ألمانيا إذا انتخب رئيسا

قال مستشار بارز لجو بايدن، مرشح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إن بايدن في حال فوزه، سيراجع القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب آلاف الجنود من ألمانيا.

وقال أنتوني بلينكن، مستشار بايدن للشؤون الخارجية، في مقابلة مع "رويترز" الأربعاء "سنراجع كل القرارات التي اتخذها ترامب بما يشمل هذا القرار".

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وأضاف "يبدأ الأمر بالتأكيد بالطريقة التي صدر بها"، وذلك في إشارة لقرار ترامب عدم التشاور مع ألمانيا قبل اتخاذ الإجراء.

وتابع قائلا "لكن لدينا أيضا مشكلة كبيرة مع جوهر القرار ذاته".

وصرح بلينكن بأن بايدن سيسعى للاستعانة بحلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديدات التي تشكلها الصين على الأمن العالمي ومنها جهود شركة "هواوي" الصينية لبناء شبكات لاتصالات الجيل الخامس في دول أوروبية منها ألمانيا وبريطانيا.

وأضاف: "إنها مشكلة.. مشكلة حقيقة وهي إحدى المشكلات التي نحتاج لمواجهتها بشكل عاجل.. لكن نحتاج لأن نعالجها معا وليس بشكل منفرد"، مشددا على أهمية العمل مع الحلفاء الأوروبيين بدلا من مهاجمتهم.

وأعلن ترامب في يونيو أنه سيقلل عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وجمهوريين من حزبه.

المصدر: رويترز