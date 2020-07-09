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زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاحتجاجات على تباطؤ الاقتصاد قد تتحول إلى عنف

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زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاحتجاجات على تباطؤ الاقتصاد قد تتحول إلى عنف
Reuters Amir Cohen
زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد
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حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، من إمكانية تحول الاحتجاجات في البلاد على تباطؤ الاقتصاد، إلى العنف مع إعادة فرض القيود لاحتواء جائحة كورونا وتأخر مساعدات حكومية للعاطلين.

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وجاء تحذير يائير لابيد، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل بعد أن أمر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، مجموعة من الشركات بإغلاق أبوابها، وإلغاء بعض معسكرات الأطفال الصيفية، وذلك في ظل القلق من قفزة جديدة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وخرج محتجون من مختلف التيارات السياسية إلى الشوارع، مطالبين بالإسراع في تقديم التعويضات من الحكومة الائتلافية، التي يرون أنها تفتقر إلى الكفاءة. وصرفت الحكومة حتى الآن أقل من نصف المساعدات البالغة 29 مليار دولار التي تعهدت بها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه لا يوجد ما يشير إلى العنف في الاحتجاجات، لكن لابيد، الذي ينتمي لتيار الوسط، أكد أن هذا الوضع قد يتغير.

وقال زعيم المعارضة لوكالة "رويترز": "نتحدث مع أشخاص يتزايد يأسهم وغضبهم ويشعرون، عن حق، أن البلد تخلى عنهم في أصعب الأوقات".

وأضاف: "نحاول التعامل بشكل مسؤول.. وتهدئة الأمور وأن نقول للناس: تعلمون أن العنف ليس هو الحل".

وتابع: "لكن الأمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم.. أتعاطف مع مشاعر الغضب لكني قلق من احتمال اللجوء للعنف نتيجة لهذا الغضب. ما أحاول القيام به هو ألا أشجعه لكن أحذر مما قد يحدث".

وردّ لابيد على سؤال عن مدى بُعد إسرائيل عن العنف، قائلا: "ليست بعيدة.. ليست بعيدة بما يكفي".

المصدر: رويترز

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