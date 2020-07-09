الولايات المتحدة: سندعو الصين للمشاركة في المفاوضات حول السيطرة على الأسلحة

أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي دعوة الصين للمشاركة في المفاوضات في فيينا بشأن السيطرة على الأسلحة، معربة عن رغبتها في أن تعقد بكين قبل ذلك محادثات مع موسكو حول هذه القضية.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان أصدرته اليوم الخميس: "الولايات المتحدة ترحب بالتزام الصين بالمشاركة في المفاوضات حول السيطرة على الأسلحة. وبالتالي ستشمل الخطوات العقلانية اللاحقة الحاجة إلى عقد لقاءات وجها لوجه بين الولايات المتحدة والصين".

وأضافت أورتاغوس: "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المعني بشؤون السيطرة على الأسلحة، السفير مارشال بيلينغسلي، سيدعو الحكومة الصينية للانضمام إلى مفاوضات حسن النية في فيينا بالنمسا".

وتابعت: "كما تنصح الولايات المتحدة الصين بعقد لقاء مع روسيا في موعد أبكر لبحث الخطوات التالية لإجراء المفاوضات الثلاثية حول السيطرة على الأسلحة".

وأكدت: "سنعرض جميعا وجهات نظر ومهمات مختلفة أمام طاولة المفاوضات، ولا شك في أنه ستكون بيننا خلافات. لكنه حان وقت الحوار والدبلوماسية بين 3 أكبر قوى دولية تمتلك الأسلحة النووية بشأن منع اندلاع سباق تسلح جديد".

وسبق أن أكدت الصين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، فو تزون، استعدادها للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية حول نزع الأسلحة مع الولايات المتحدة والصين حال موافقة السلطات الأمريكية تقليص قدراتها النووية إلى مستوى الطرف الصيني.

وفي يوليو الماضي عقدت روسيا والولايات المتحدة في فيينا محادثات حول قضية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، ومن المتوقع أن تستضيف هذه المدينة اجتماعا ثانيا في أواخر يوليو – أوائل أغسطس.

المصدر: RT