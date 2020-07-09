"دير شبيغل": وزيران ألمانيان يرفضان دعوة واشنطن لحضور قمة مصغرة لمجموعة السبع

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، يوم الخميس، أن وزيري المالية والخارجية الألمانيين رفضا دعوة للمشاركة في اجتماع وزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن.

وأضافت المجلة أن ألمانيا أبلغت الحكومة الأمريكية أنها سترسل وزراء دولة بدلا من وزيري المالية أولاف شولتز والخارجية هايكو ماس للقمة المصغرة التي ستعقد في 29 يوليو.

وأشارت "دير شبيغل" إلى أن دولا أخرى في مجموعة السبع اتخذت قرارات مماثلة.

وفي وقت سابق، وردت تقارير عن أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضت المشاركة في اجتماع على مستوى زعماء وقادة الدول في واشنطن.

وفسّر قرار أنغيلا ميركل على نطاق واسع على أنه توبيخ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي 30 مايو أعلن ترامب تأجيل قمة مجموعة السبع من أواخر يونيو إلى سبتمبر، معربا عن رغبته في دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند إليها.

المصدر: رويترز