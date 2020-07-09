الصين تغلق أكثر من 12 ألف موقع إلكتروني بالنصف الأول من 2020

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أنها أغلقت 12 ألف موقع إلكتروني غير قانوني وضار خلال النصف الأول من العام 2020، وفقا للمكتب الوطني لمكافحة المنشورات الإباحية وغير القانونية.

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ولفتت السلطات إلى أنه تم التعامل مع ما يزيد على 1800 قضية متعلقة بمنشورات إباحية وغير قانونية، خلال الأشهر الستة الأولى، وإزالة ما يربو على 8.4 مليون مادة تضم معلومات ضارة في الإنترنت.

وذكر المكتب أنه تم الوصول إلى هذا العدد نتيجة لحملة وطنية لتطهير الفضاء السيبراني.

وقال المكتب الوطني لمكافحة المنشورات الإباحية وغير القانونية إن الحملة التي تركز على أنشطة مثل البث المباشر ومقاطع الفيديو القصيرة والشبكات الاجتماعية والأدب الإلكتروني، حققت تقدما في ملاحقة المحتويات الإباحية الضمنية وتعاملت مع حالات اعتيادية وحالات طوارئ.

وأكد أنه سيتم بذل جهود أكثر وأفعال أقوى لدعم الحملة، من أجل إيجاد فضاء سيبراني نظيف وإيجابي والحفاظ عليه.

المصدر: شينخوا